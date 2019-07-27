» فرج عامر يتقدم بشكوى ضد الزمالك

27 يوليه 2019 - 01:44 م

تقدم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب الحصول على توقيع حارس الفريق محمد أبوجبل.

وكتب "عامر" عبر "فيس بوك": "سموحة سوف يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك الذي قام بالحصول على توقيع محمد أبوجبل".

وواصل "محمد أبوجبل لاعب عقده ممتد مع سموحة وما تم مخالف للوائح الدولية والمحلية".

وأشارت بعض التقارير إلى وجود الحارس أبوجبل داخل نادى الزمالك مساء أمس للتوقيع على عقود تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.