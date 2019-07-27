أغنية فلسطينية تسيء للسعودية.. ونشطاء: "باعوا القضية"

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السعودية
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متابعات-علا خطاب

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تداول مقطع فيديو لمغنيين فلسطينيين في حفل غنائي وهما يشتمان السعودية ودولا خليجية أخرى ويتهمونها بالعمالة لصالح إسرائيل، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا أثار جدلاً واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وحصد الفيديو الذي يظهر المغنيان وهما محاطان بالعشرات من الشباب أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة على موقع تويتر.

وأطلق نشطاء سعوديون هاشتاج #باعوا_القضية_وشتمونا للتعليق على مقطع الفيديو. وورد الهاشتاج في أكثر من 50 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وانتقد كثيرون في السعودية والبحرين والإمارات كل من تداول الفيديو ودافعوا عن السعودية قائلين إنها من أكثر الدول التي ساعدت الفلسطينيين منذ عام 1948.

وانتشر مقطع فيديو آخر يظهر شابا يتحدث ويدافع عن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية وحصد مقطع الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع تويتر.


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