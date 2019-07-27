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القومية للفنون الشعبية تمثل مصر فى مهرجان كارولينا بأمريكا

الحياة السياسية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

عصام الشربيني

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أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان الفرق الفنية التي تقدم التراث المصري في الخارج هم سفراء للقوة الناعمة المصرية وتعد تجسيدا للريادة المصرية واهمية الفنون في التواصل مع العالم من خلال لقاء الثقافات وحوار الحضارات جاء ذلك عقب مشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويشرف عليها الفنان عادل عبده ، فى عدد من الفعاليات المقامة بكندا وأمريكا خلال شهر يوليو الجارى.

بث قدمت الفرقة تحت اشراف الدكتور محمود صبرى، عدة فعاليات فنية ضمن إحتفالات الجمعية الثقافية المصرية الكندية، والتى أقيمت خلال شهر  يوليو الجارى وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا كما تشارك الفرقة فى مهرجان كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى يستمر حتى 30 يوليو الجارى بمجموعة كبيرة من الاستعراضات التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى وتعبر عن جزء اصيل من التقاليد والتراث الشعبي المصري.

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