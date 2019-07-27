هجوم سلفي على «آيات عرابي» لانتقادها «ياسر برهامي»

27 يوليه 2019 - 05:32 م

شن الداعية السلفي سامح عبد الحميد، هجومًا لاذعً على الإعلامية آيات عرابي، المحسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين" بعد انتقادها، الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" إثر مهاجمته الجماعة مؤخرًا، وأسلوب إدارتها في الحكم خلال العام الذي وصلت فيه إلى السلطة.



وأضاف عبدالحميد لـ"المصريون": "آيات عرابي مازالت تصر على فضح نفسها، وجهلها بالتيارات الإسلامية، وعدم فهمها للقضايا الشرعية، وهي مبغوضة من جماهير الإخوان،خاصة أنها تُهاجم الرئيس التركي رجب أردوغان بأسلوب يستفز الإخوان، وتنتقد أيمن نور، مالك قناة "الشرق" ببذاءة كما تسب غيره".



وأشار إلى أن "آيات عرابي تُثير الشائعات الكاذبة التي لا دليل عليها؛ ومن بينها الزعم بأن الشيخ محمد حسان عميل، والشيخ برهامي عميل، وهذه اتهامات مُضحكة، ولا معنى لها، ولا تستطيع عرابي إثباتها".



أكد عبدالحميد، أن "برهامي صادق في نقده للإخوان، وهناك مقطع فيديو بالصوت والصورة للأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير في مجلس العموم البريطاني يُقر فيه بحرية الشذوذ الجنسي".



وأضاف: "الحقيقة التاريخية الثابتة، هي أن خطباء منصة رابعة هربوا وتركوا الشباب والنساء والأطفال، ولم يتم القبض على أي قيادي إخواني في فض رابعة".



وأوضح: "آيات عرابي تفضح جهلها بالشرع والتاريخ والوقائع المثبتة المسجلة المدونة".





