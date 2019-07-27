» لغز العثور على قتيل داخل فيلا «النني»

27 يوليه 2019 - 05:56 م

كشفت مصادر أمنية بمدينة المحلة الكبرى مسقط رأس محمد النني لاعب وسط آرسنال والمنتخب الوطني، لغز العثور على جثة مجهولة داخل فيلا مملوكة لنجم الريدز.

وأكدت التحريات أن الجثة هي لشخص حاول سرقة كابلات كهربائية من فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة مملوكة للنني حيث كشفت كاميرات المراقبة المحيطة بموقع فيلا النني أن ذلك الشخص تسلل إلى الفيلا بغرض السرقة ثم تعرض للصعق الكهربائي وتوفي في الحال.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول، قد قرر تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر، وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة، لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا “النني”.

وباشر الفريق معاينة مكان الحادث بالتنسيق مع رجال الشرطة وبرفقتهم ناصر النني والد اللاعب، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفاد ناصر النني، فى بلاغه أن الجثة تعد لشخص “حرامي” حاول سرقة بعض كابلات الكهرباء بالفيلا، مشيرا إلى أنه لا يسكن بها أحد ومازال يجري بها أعمال التشطيبات فى الأونة الأخيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت اخطارا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب محمد النني يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.