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باسم يوسف: عودة "البرنامج" رهن هذا الأمر

عرب وعالم

باسم يوسف
باسم يوسف

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد الإعلامى باسم يوسف أنه يتمنى عودته برنامج الساخر "البرنامج"، إلا أنه يرى أن البرنامج لا يمكن أن يقدمه من خارج مصر.

وقال "باسم"، خلال حديثه لبرنامج "بي بي سي إكسترا"، المذاع على قناة "بي بي سي"، إنه لن يعود إلى مصر خلال الفترة الحالية، ببرنامج "البرنامج" إلا بشرط عدم تدخل أحد في النص، لافتًا إلى أنه تلقى عدة عروض لتقديم برامج ترفيهية ولكنه رفض على الرغم من العائد المادي الكبير، حسب قوله.

وأضاف أن نجاح تجربته في "البرنامج" ساهمت في انتشاره عالميًا، وجعلته يقدم عروضًا كثيرة في أمريكا خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن العروض الكوميدية التي يقدمها باللغة الإنجليزية في أمريكا يحضرها عدد كبير من المصريين والعرب، مؤكدًا أنه يتمنى عودة برنامجه الشهير مجددًا ولكن داخل مصر وليس خارجها.

وأشار إلى أن الظروف كانت مهيأة لنجاح برنامج "البرنامج"، وفي حال عودته لابد أن يختلف شكله وطبيعته، لافتًا إلى أنه تلقى عروضًا للعودة من جديد ولكن بشروط معينة.


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