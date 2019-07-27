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السعودية للمسؤولين: تبسموا في وجوه الحجيج

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وكالات

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أكد الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أنه طالب المسئولين عن خدمة الحجيج ضرورة الإبتسامة في وجوههم، لافتًا إلى أن كل من جاء يبحث عن أي تقصير لجهود المملكة لن يعود إلا بالثناء والشكر على ما تقدمه السعودية في خدمته.

وأضاف "الفيصل"، خلال حديثه لفضائية "الإخبارية" السعودية: أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة لديه أغراض سياسية بحتة للضرر في سمعة البلاد ولكنه يعلم علم اليقين ماذا تقدم السعودية في كل موسم حج، لافتًا إلى أن جميع مشاريع مكة المكرمة تصب في خدمة المشاعر المقدسة.

وأوضح أن توجه المملكة العربية السعودية الكامل أن تجعل من مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًا ومستقبليًا للمدينة الحضارية للعالم.


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