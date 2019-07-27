» «تريزيجيه» يشارك في فوز أستون فيلا على تشارلتون

27 يوليه 2019 - 06:28 م

حقق فريق أستون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي فوزًا كبيرًا على تشارلتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، استعدادًا للموسم المقبل 2019/2020.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا، وقدم مستوي جيد قبل استبدالهما بعد نهاية الشوط الأول.

انتهي الشوط الأول بتقدم استون فيلا بهدف دون مقابل سجله الهولندي أنور الغازي بالدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني أضاف أندريه جرين الهدف الثاني لفريق أستون فيلا بالدقيقة 55، وسجل الهدف الثالث جون ماكجين في الدقيقة 58، قبل أن يسجل تايلور أول أهداف تشارلتون بالدقيقة 6 من زمن اللقاء.

واختتم رباعية استون فيلا اللاعب ماكجين بالدقيقة 83 من زمن للقاء، ليفوز فريقه بنتيجة 4-1.