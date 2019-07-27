صور وفيديو.. حفاوة سعودية بالحجاج الإيرانيين

27 يوليه 2019 - 07:34 م

وصل إلى الأراضي السعودية أكثر من 60 ألف إيراني خلال الأيام القليلة الماضية، وسط استقبال وترحيب من السلطات بالمملكة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" استقبلت سلطات الحج السعودية مجموعة من الحجاج الإيرانيين بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة.

وقال حشمت الله قرباني، المشرف على عمليات الحج بشركات المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم السبت، إنه منذ انطلاق الرحلات الجوية للحج وحتى الآن، تم تسيير 245 رحلة جوية من مطارات البلاد نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الإيرانيين وكوادر الخدمة إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف "قرباني"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، "حتى الساعات الأخيرة من يوم الجمعة 26 يوليو 2019 وهو اليوم التاسع عشر لإيفاد الحجاج إلى بيت الله الحرام، تم تسيير 181 رحلة طيران من مطارات إيران باستثناء مطار الإمام الخميني، تم خلالها نقل 44 ألفا و499 من الحجاج وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة".

وتابع: "أن 17 مطارا نشطت في مجال الرحلات الجوية لنقل الحجاج، ولحد الآن، أنهت 12 مطارا منها عمليات نقل الحجاج إلى الديار المقدسة، وهي مطارات: يزد وزنجان، وأهواز، وساري، وكركان، وبيرجند، وزاهدان، وكرمانشاه، وبندر عباس، وبوشهر، ورشت، وكرمان، في حين أن المطارات الخمس المتبقية تواصل نقل الحجاج، وهي مطارات: مشهد، وأصفهان، وشيراز، وتبريز، وهمدان. كما أن رحلات نقل الحجاج ستبدأ خلال الأسبوع الجاري من مطار أرومية".

واستكمل: حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس (الجمعة) تم تسيير 64 رحلة جوية من مطار الإمام الخميني تم خلالها نقل 15 ألفا و804 من الحجاج وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة. وبذلك يكون عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى نهاية يوم 26 يوليو 2019، 245 رحلة جوية نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الإيرانيين وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة، مبينا أن 156 رحلة جوية توجهت إلى مطار المدينة المنورة، و87 رحلة جولة إلى مطار جدة.