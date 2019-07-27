» "يد مصر" تسقط أمام فرنسا.. وتنافس على برونزية المونديال

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كرة اليد

فشل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مواليد 1998 في الوصول إلى نهائي كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 35-33 مساء اليوم السبت بالدور نصف النهائي للبطولة المقامة بإسبانيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا 19-16، قبل أن تقلص مصر الفارق في الشوط الثاني إلى 35-33.

وتنافس مصر على الميدالية البرونزية غدا مع الخاسر من مباراة كرواتيا والبرتغال، بينما تلعب فرنسا في النهائي أمام الفائز من اللقاء.

وكانت مصر قد حققت الفوز على فرنسا في لقاء الدور الأول بالبطولة بنتيجة 37-32.

وحققت مصر 7 انتصارات على التوالي في بطولة العالم الحالية بدون أي هزيمة بداية من دور المجموعات بتحقيق 5 انتصارات متتالية وتصدر المجموعة الثانية، بالفوز على أستراليا بنتيجة 44-17 ثم على نيجيريا بنتية 47-30 ، والسويد بنتيجة 32-22،  وكوريا الجنوبية بنتيجة 38-36 وفرنسا بنتيجة 37-32 والفوز على صربيا في ثمن النهائي بنتيجة 30-29 وعلى النرويج بنتيجة 29-27 في ربع النهائي.

ووصلت مصر للدور نصف النهائي في بطولات كأس العالم للشباب 4 مرات في آخر 6 مشاركات للفراعنة.

وتوجت مصر بالميدالية البرونزية مرة وحيدة عام 1999 في بطولة العالم بقطر، بينما كان اللقب الوحيد للفراعنة عام 1993 في مصر.

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