طبيب «الفيشاوي» يكشف أسرارًا جديدة أدت إلى وفاته

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الفنان فاروق الفيشاوي
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أحمد سالم

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مرض السرطان

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عزاء الفيشاوي

طبيب الفيشاوي

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الأورام بطب قصر العيني، إنه تعرف على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في رحلة مرضه وأنه كان صبورًا مؤمنًا محتسبًا ومبتسمًا، مؤكدًا أن المرض كان مركب وصعب علاجه؛ لأن جزءا منه كان تليفا في الكبد نتيجة الالتهابات الفيروسية والورم الكبدي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أنه كان هناك تحسن في الحالة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي خلال المرحلة الأولى من العلاج، وكان قادرًا على قهر المرض، ولكن في الفترة الأخيرة لوحظ وجود تليف كبير للكبد وهو ما أدى إلى الوفاة، معقبًا: "هناك حدود للعلم والانتصار على المرض".

وأشار إلى أن نسبة الشفاء في علاج الأورام تصل حاليًا إلى 70%، ولكن لا يزال هناك بعض الحالات يقف الطب أمامها عاجزًا في علاجها.


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