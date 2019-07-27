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توقيف 1074 شاركوا في مظاهرة بالعاصمة الروسية

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الشرطة الروسية ارشيفية
الشرطة الروسية ارشيفية

المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة الروسية توقيف أكثر من 1000 شخص شاركوا في تظاهرة بالعاصمة موسكو، السبت.
وجاءت التظاهرة احتجاجًا على رفض الحكومة قبول ترشيحات من المعارضة لخوض الانتخابات البلدية في موسكو.
ونقلت وكالتا أنباء "تاس" و"نوفوستي" الحكوميتين عن شرطة موسكو قولها إنه تم توقيف ألف و74 شخصا، خلال تظاهرة اليوم.
وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في موسكو، في وقت سابق، بأن التوقيفات جاءت بدعوى أن التظاهرة "غير مرخصة"، حسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.
وتتهم المعارضة سلطات العاصمة الروسية برفض السماح لناشطيها ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم لانتخابات مجلس بلدية موسكو المرتقبة في سبتمبر/أيلول المقبل.
لكن السلطات الروسية أوضحت أنه تم رفض تسجيل حوالى 60 مرشحا لانتخابات بلدية موسكو؛ بسبب عيوب في جمع التوقيعات اللازمة للترشح. -

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