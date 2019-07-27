اليمن.. لقاء تشاوري يدعو حكومة هادي للعودة إلى عدن

27 يوليه 2019 - 10:50 م

دعت شخصيات اجتماعية وعسكرية ووجهاء مجتمع باليمن، خلال لقاء تشاوري، السبت، الحكومة الشرعية إلى العودة والعمل من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن اللقاء التشاوري الذي انعقد في قاعة قصر سبأ بالعاصمة المؤقتة عدن، وحضره العشرات من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية ووجهاء المجتمع.

وحسب البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، طالب اللقاء التحالف العربي بدعم السلطات الشرعية وتمكينها من بسط سيادتها على المناطق التي تسيطر عليها، والإسراع بفتح مكاتب رسمية للوزارات في عدن.

كما حث الحكومة الشرعية على فرض سيطرتها على المطارات والمنافذ البرية والبحرية وآبار النفط والغاز وتسخير إيراداتها لدعم الاقتصاد الوطني.

ويتخذ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعدد كبير من أعضاء حكومته من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا منذ بدء عمليات التحالف التي تقودها السعودية ضد الحوثيين عام 2015. ولم يمنع ذلك من إجراء هادي وبعض أعضاء الحكومة زيارات معدودة ولمدد قصيرة إلى عدن ومدن يمنية أخرى.

وطالب البيان "بإيقاف التعذيب الوحشي في السجون السرية وتحييد المساجد عن الصراعات وتفعيل دور النيابات والمحاكم، وتقديم المحتجزين على ذمة قضايا الإرهاب للقضاء".

ونوه إلى "ضرورة دمج كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية وإلحاقها بوزارتي الدفاع والداخلية، والعمل على ايقاف عملية تجنيد الشباب في صفوف المليشيات غير النظامية"، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني والنخبتين "الشبوانية والحضرمية"، المدعومة إماراتيا.

كما دعا البيان التحالف إلى "للعمل على إغلاق السجون السرية بعدن وتمكين الدولة من أداء مهامها".

وتتهم أوساط سياسية حكومية يمنية دولة الإمارات بوضع عراقيل ومعوقات للحد من مظاهر عودة الدولة ودعم المليشيات بعدن، وهو ما تنفيه أبوظبي وتقول إن هدفها عودة الاستقرار السياسي لليمن.

وشدد البيان على "مناصرة أبناء محافظة المهرة (شرق)، والتضامن معهم في نضالهم السلمي وتأييد مطالبهم المشروعة الرافضة لتشكيل مليشيات خارج سلطة الدولة ورفضهم الوجود العسكري غير المبرر في محافظتهم".