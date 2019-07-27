محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية

27 يوليه 2019 - 11:00 م

كشف مساعد الرئيس الأفغاني، عبد السلام رحيمي، السبت، أن حكومة بلاده وطالبان سيبدأن خلال الأسبوعين المقبلين محادثات مباشرة في دولة أوروبية (لم يسمها).



جاء ذلك في بيان أصدره رحيمي الذي يشغل منصب وزير الدولة الأفغانية لشؤون السلام، والمعروف بقربه من الرئيس محمد أشرف غني.

وقال رحيمي إن وفدا من 15 شخصًا سيمثل الحكومة في المحادثات، يضم رجال دين، ونساء وأعضاء من المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، دعا رحيمي وفق البيان إلى خفض العنف بشكل فوري في عموم البلاد.

يشار إلى أن إذاعة "سلام أفغانستان" المحلية ذكرت الأسبوع الماضي أن المحادثات المقترحة بين الحكومة وطالبات ستعقد في ألمانيا، فيما قالت وسائل إعلام غربية إن المحادثات قد تعقد في أوسلو.

وكانت ألمانيا استضافت إلى جانب قطر مطلع يوليو/ تموز الجاري، حوارًا للسلام بين الأفغان، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، وطالبان ومسؤولين حكوميين حضروا بصفتهم الشخصية.

ولم يصدر حتى الساعة 20: 30 تغ تعليقًا من طالبان حول بيان الوزير الأفغاني.