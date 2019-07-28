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أخصائي تغذية علاجية يُحذر من كارثة "الأندومي"

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المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي تغذية علاجية، من تناول الأندومي، قائلًا: "ممنوع استخدامه، أو على الأقل هناك ضرورة لتقليل استخدامه قدر المستطاع". 
وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأندومي يتم تحميره في زيت النخيل، الذي يعتبر من أسوء أنواع الزيوت. 
ولفت إلى أن الأم من الممكن أن تقوم باستبادل الأندومي أو الشعرية الجاهزة من خلال المكرونة الأزبكتي، ووضع عليه بعض البهارات لتقريب طعمها للأندومي.


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