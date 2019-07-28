شاهد .. أغرب ما فعله فاروق الفيشاوي في عزاء ممدوح عبد العليم

28 يوليه 2019 - 06:01 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو مؤثرًا للفنان الراحل فاروق الفيشاوي أثناء ظهوره في عزاء زميله الراحل الفنان ممدوح عبد العليم.



ويُظهر الفيديو رجلا بسيطا يرتدي جلاب أراد العزاء في الفنان ممدوح عبد العليم لكن تم منعه ، فما كان من الفنان فاروق الفيشاوي سوى أن أتى وأخذه من يده وأجلسه مكانه في العزاء.



وعلق رجل الأعمال أشرف السعد على الفيديو قائلا: "منعوه من دخول عزاء المرحوم ممدوح عبد العليم فقام #فاروق_الفيشاوي وأخذه من يده وأجلسه مكانه فالله كما جبر بخاطره فاجبر بخاطره واجعلها له نور فى قبره وأنس وحشته فقد جبر بخاطر عبدك الفقير وهو الآن فقير إليك فاجبر بخاطره فأنت غني وهو إليك فقير يااااارب".