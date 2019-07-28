ساويرس ينفعل على متابع بعد خوضه في عرض فنانة: وأنت مالك

28 يوليه 2019 - 06:09 ص

انفعل رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد نشطاء تويتر بعد خوضه في عرض فنانة شهيرة .



وقال الناشط : "مين يرضي اخته او بنته تبقي في موقف دينا الشربيني مع عمرو دياب بدون علاقه رسميه ؟ هتفرح يعني وتبقي راجل لما بنتك او اختك تبقي مرافقه واحد كده عادي.. مش فاهم الناس الموضوع ماشي معاهم ازاي كده عادي هو المشهور ده مهما كان ليه حق يعمل اي حاجه فوق الأعراف والدين والاصول؟".





وأضاف: "و انت مالك لا هى أختك و لا انت أخوها ... خليك فى اللى يخصكً محدش وكلك عنه و المحاسب ربنا مش انت ".



