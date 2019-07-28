» كشف حقيقة وجود خلافات بين أنغام ونجلها

28 يوليه 2019 - 06:36 ص

نفت راندا رياض - مديرة أعمال الفنانة أنغام - ما تردد عن وجود خلافات بينها وبين نجلها عمر ما أدى لتركه المنزل وعيشه بعيدًا عنها.



وقالت راندا في بيان صحفي "أنغام تتعرض لحملة تشويش الكل يعلم من هو المستفيد منها"، وأكد في نفس البيان عادل جمال مسؤول المكتب الإعلامي الخاص بها "عمر حذف صوره مع والدته ولغى متابعتها حتى لا يرى أي تعليق سلبي على صفحته"، لافتًا إلى أن التعليق الذي استشهد به البعض واعتبروه دليل على وجود خلاف بين عمر ووالدته، عندما كتب على صورة له "الولد الضائع"، مجرد تعليق على صورة شخصية ولا يحمل بين طياته أي معنى آخر.

وأشار عادل إلى أن علاقة أنغام نجليها "عمر" و"عبدالرحمن" بخير.