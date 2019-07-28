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تقتل ابنة جارتها وتحرق جسدها بأسيوط

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

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أقدمت سيدة على خطف ابنة جارتها وقتلها بسبب مشادة كلامية بينهما فى قرية ببلاو التابعة لمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية ببلاو دائرة المركز بالعثور على جثة طفلة مقتولة ومتفحمة وملقاة بالقرب من منزلها.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز ورئيس المدينة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة الواقعة والعثور على جثة لطفلة "سجى صلاح عبد التواب- سنتان ونصف" المتغيبة عن منزلها من مساء الخميس الماضي ومحرر لها محضر تغيب.

وبعمل التحريات الأولية بمعرفة ضباط المباحث، تبين وجود خلافات بين والدة الطفلة وإحدى جاراتها، وتدعى "ثناء أ." ربه منزل، وحدوث مشادة كلامية بينهما، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليها، والتحقيق معها لمعرفة أسباب الحادث

تم التحفظ على جثة الطفلة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.


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