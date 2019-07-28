عبد الغفار يستعرض الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبى

28 يوليه 2019 - 11:30 ص

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بتنسيق المرحلة الأولى للكليات، حيث جاءت كالتالي:

- كلية العلوم اقتصاد وعلوم سياسية 96.34%

- الألسن 95.49%

- الإعلام 94.39%

- الآثار 92.56%.

- فنون جميلة 81.71%.

ولفت عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى، إلى أن هناك أماكن شاغرة ببعض كليات الهندسة في "أسيوط، منوف، حلوان، والمطرية"، حاسبات، فنون جميلة، قسم عمارة.