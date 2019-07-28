» حالة واحدة للاستنفاذ فى المرحلة الأولى بالتنسيق

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد حالات استنفاذ الرغبات للطلاب بالمرحلة الأولى بلغ حالة واحدة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أن سبب ذلك يرجع إلى عدم تناسب الرغبات مع مجموعه.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، بدء المرحلة الثانية للتنسيق والقبول بالجامعات بالعام الجامعى الجديد، حيث جاءت الشعبة العلمية بنسبة 78.05%، بينما الشعبة الأدبية 68.05 %.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، للكشف عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2019/2020.


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