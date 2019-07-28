أحمد موسى :عايزين يقتلوني

28 يوليه 2019 - 11:52 ص





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو نسبه للقيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم وهو يحرض فيه على قتله على الهواء عندما كان ضيفا على الهارب في تركيا الإعلامي محمد ناصر.



وعقب " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على فضائية "صدى البلد"،علي الفيديو قائلا :" وجدي غنيم تكفيري داعشي يدعو إلى القتل وفكر الجماعة القائم على قطع الرقاب .



وتابع:" تنظيم داعش الإرهابي خرج من رحم جماعة الإخوان وعناصر الجماعة تحرض على الإرهاب على الهواء في قنوات الإخوان ، معقبا :"هما عايزين يقتلوني و أنا لا أمسك سلاحا ولكن سلاحي قلمي ولساني وهما أقوى من الرصاص".

