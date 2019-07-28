الزناتى يعلن استئناف رحلات "الصحفيين" بالموسم الصيفى

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الحجز

رحلات

حسين الزناتى

المدينة الشبابية

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن استئناف الرحلات التي تنظمها النقابة لشباب الصحفيين مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه الرحلات تبدأ برحلة إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ، يعقبها رحلات أخرى إلى بورسعيد ورأس البر، وذلك في إطار التعاون بين النقابة والوزارة، والذي سيشهد خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، والمستمر منذ سنوات مع لجنة النشاط.

وأضاف أنه سيبدأ الحجز في رحلة شرم الشيخ لشباب الصحفيين، بدءًا من اليوم الأحد، التي من المقرر لها أن تكون في 4 أغسطس المقبل لمدة 5 أيام 4 ليال بمبلغ 400 جنيه.


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