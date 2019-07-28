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سرقة المستندات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة

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سرقة المستندات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة

قضايا وحوادث

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شيماء السيد

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حرر جمال محرم، المحامى بالنقض ومقدم البلاغات ضد اتحاد الكرة ، محضراَ صباح اليوم، بسرقة محتويات سيارته من أمام مكتبه قسم مصر الجديدة التى تتضمن مستندات خاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة، ومبلغ مالي وساعة يد وتليفون محمول.

وذكر المحضر أن جمال محرم، المحامى،فى المحضر رقم 7545 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة أنه فوجئ عند توجهه لمكتبه لإحضار بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة، وذلك في حدود الساعة 12.30 صباحا اليوم، وترك السيارة لمدة لم تتجاوز النصف ساعة إلا أنه وعند وصوله للسيارة فوجئ بكسر زجاج السيارة يمين السائق وسرقة محتوياتها ومستندات ومبلغ مالي وساعة يد وتليفون محمول.

ووفقًا لـ"المحضر" بمراجعة الكاميرات المحيطة بالعقار تبين أن هناك سيارة كانت قد قامت بالركن خلف سيارته مباشرة وبعد تأكده من توجهه للبرج الكائن به المكتب فى إشارة للمحامى جمال محرم، قام السارق بكسر الزجاج والدخول من شباك السيارة وسرقة محتواها بالكامل وتلاحظ أنه يحمل سلاح ناري بجانبه الأيمن من الخلف وقد قام بالسرقة وركب السيارة خاصته مغادرا المكان.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة؛ للتوصل لهوية المتهم بسرقة محتويات السيارة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، قررت فى غضون 16 يوليه استدعاء جمال سمير محرم، المحامى، مقدم البلاغ الذى يتهم خلاله الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، بالإستيلاء على المال العام وإهدار المال العام، وذلك للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب للمشكو في حقهم وتقديم ما يثبت إدعاءاته.

واختصم البلاغ الذى حمل رقم 9257 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كلا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، وكرم كردي، وسيف زاهر، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، وأحمد مجاهد، ومحمد أبو الوفا، أعضاء  مجلس إدارة الإتحاد، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومحمود الشامي، رئيس لجنة شئون اللاعبين.


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