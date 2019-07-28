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تجديد حبس "أحمد سليمان" 45 يومًا

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

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احمد سليمان

وزير العدل الاخوانى

حبس احمد سليمان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد الإخوان، 45 يومًا على خلفية اتهامه في القضية رقم 623.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وعضو النيابة العامة محمد جمال.

ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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