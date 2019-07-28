» إخلاء سبيل المصورة الصحفية شروق أمجد بالتدابير الاحترازية

28 يوليه 2019 - 01:19 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأمرت المحكمة بتجديد حبس كل من فريد شوقي ورباب حسين وأحمد سعد وأحمد محمد كامل وحسني بشير المتهمين في ذات القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وعضو النيابة العامة محمد جمال.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضم القضية 441، صحفيا آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارًا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة، وتم عرض ودنان على النيابة يوم 20 فبراير وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".