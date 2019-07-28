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بعد 17 عامًا من الغياب ياسمين عبد العزيز تعود بـ"معكم"

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عبدالعزيز
عبدالعزيز

عمرو محمد-متابعات

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منى الشاذلى

معكم

ياسيمن عبدالعزيز

لا تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز كثيرًا في لقاءات تليفزيونية طويلة، وأخيرًا أطلت على جمهورها من خلال برنامج "معكم" من تقديم منى الشاذلي.

ولأول مرة منذ 17 عاما تطل ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يعرض على فضائية cbc.

وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عام 2002 بعدها انقطعت عن المشاركة فى أى برنامج إلى أن نجحت الإعلامية منى الشاذلي فى إقناعها بالظهور من جديد .

وخلال الحلقة تظهر ياسمين بشكل مختلف، وتكشف أسرارا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها .

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مسلسل "لأخر نفس" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إسماعيل شرف وهند عبد الحليم، تأليف أمين جمال، عبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام علي .


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