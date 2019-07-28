» القمة 118.. رسالة قوية من "عمرو زكي" للاعبي الزمالك

28 يوليه 2019 - 05:18 م

وجه عمرو زكى، مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، رسالة قوية إلى لاعبى القلعة البيضاء قبل القمة 118، والتى تقام فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ختام مسابقة الدورى العام.

وكتب زكى، على حسابه الشخصى على موقع تويتر،"إذا كنتم خسرتوا الدورى.. فأنتم أبطال إفريقيا يا زملكاوية.. بقول للعيبة النهاردة فرصتكم لمصالحة الجمهور حتى لا يغادر الكثير منكم النادى فاقدًا للكثير من تعاطف الجماهير.. قاتلوا فى الملعب النهاردة وانهوا الموسم بشكل يليق بعظمة جمهور الزمالك الكبير".

وكان النادى الأهلى، قد حسم بطولة الدورى العام رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز الأخير الذى حققه على المقاولون العرب فى الجولة 33 من الدورى ليرفع رصيده إلى النقطة 74 بفارق 4 نقاط عن نادى الزمالك صاحب المركز الثانى.