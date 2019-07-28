  • الأحد 28 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
أنور قرقاش

«قرقاش» يرد على هجوم مستشار «أردوغان» بتغريدة مُهينة

الملك سلمان

عاجل.. الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز

ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

الانتخابات الرئاسية في تونس

إعلان موعد تقديم أوراق الترشح بالانتخابات الرئاسية في تونس

لاسارتى

«لاسارتي» يحذر لاعبيه قبل القمة 118

علاء مبارك

بلاغ ضد «علاء مبارك» بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

الفيشاوي

«الممثلين» ترد على الإساءة لـ «فاروق الفيشاوي»: اذكروا محاسن موتاكم

مران الزمالك

حيرة داخل جهاز الزمالك قبل انطلاق القمة 118

فجر السعيد

أول رد من «فجر السعيد» على تدهور حالتها الصحية

الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن راتب أغسطس

الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن راتب أغسطس

القمة 118.. رسالة قوية من "عمرو زكي" للاعبي الزمالك

الرياضة

صورة.. عمرو زكي يطالب لاعبي الزمالك بالسوبر
صورة.. عمرو زكي يطالب لاعبي الزمالك بالسوبر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للأهلى فى القمة 118

#

أغرب ما قاله "أديب" عن مباراة الأهلي والزمالك.. لن تصدق

#

«الحكام» تستقر على حكام القمة الـ118

#

هداف الزمالك و نجمه الأجنبي يطلبان الرحيل بعد خسارة الدوري

المصريون

الزمالك

الاهلى

عمرو زكى

وجه عمرو زكى، مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، رسالة قوية إلى لاعبى القلعة البيضاء قبل القمة 118، والتى تقام فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ختام مسابقة الدورى العام.

وكتب زكى، على حسابه الشخصى على موقع تويتر،"إذا كنتم خسرتوا الدورى.. فأنتم أبطال إفريقيا يا زملكاوية.. بقول للعيبة النهاردة فرصتكم لمصالحة الجمهور حتى لا يغادر الكثير منكم النادى فاقدًا للكثير من تعاطف الجماهير.. قاتلوا فى الملعب النهاردة وانهوا الموسم بشكل يليق بعظمة جمهور الزمالك الكبير".

وكان النادى الأهلى، قد حسم بطولة الدورى العام رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز الأخير الذى حققه على المقاولون العرب فى الجولة 33 من الدورى ليرفع رصيده إلى النقطة 74 بفارق 4 نقاط عن نادى الزمالك صاحب المركز الثانى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان موعد تقديم أوراق الترشح بالانتخابات الرئاسية في تونس
» القمة 118.. رسالة قوية من "عمرو زكي" للاعبي الزمالك
» «كاف» يحدد موعد انطلاق تصفيات كأس العالم 2022
» مروع.. انتحار شاب سعودي بالرياض
» حظر زواج الأطفال بإحدى الولايات الأمريكية
» نتنياهو يستعرض قوة إسرائيل الصاروخية عبر "تويتر"
» اعتداء وحشي على مسلم مسن فى الولايات المتحدة
» بالأسماء.. المعلقون على مباراة القمة 118
» أزهري: "الحسد نار تستقر فى جسد المحسود"
» إخلاء سبيل المصورة الصحفية شروق أمجد بالتدابير الاحترازية
» "بوتين" داخل غواصة تحت المياه.. ما السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية