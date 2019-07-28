حيرة داخل جهاز الزمالك قبل انطلاق القمة 118

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الشورة

المصريون

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قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خوض مباراة القمة أمام الأهلي على ملعب برج العرب بالقميص الأبيض مع تغيير لون الشورت والشراب، بسبب ارتداء الأهلي زيه التقليدى.

ويفاضل الجهاز الفني للفريق الأبيض بين اللعب بالشورت الأسود والشراب الأسود أو اللعب بالشورت الأزرق والشراب الأزرق فى لقاء اليوم وأن كان يتجه للخيار الثاني من باب التفائل والذي نجح في الفوز به في اخر لقاء تحت قيادة «جلال» في الفترة الأولى.

واختتم الزمالك تدريباته بالأمس على ملعب برج العرب استعدادا للقاء، قبل أن يلقى خالد جلال محاضرة فنية بعد التدريب الأخير، شرح خلالها طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف بالفريق الأحمر لاستغلالها فى اللقاء، وحذر المدير الفنى اللاعبين من قوة هجوم الفريق المنافس وطالب لاعبى الوسط والدفاع بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب بالأهلي وعدم منحهم مساحات للهجوم.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى ملعب برج العرب في السادسة مساء اليوم استعدادا لخوض المباراة التي ستنطلق في الثامنة مساءً.


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