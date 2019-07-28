«لاسارتي» يحذر لاعبيه قبل القمة 118

أمير سعد
حذر الأوروجواياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاعبىه من الانفعالات مع لاعبى الزمالك خلال مباراة الليلة.
وحث لاسارتى، لاعبى الأهلى خلال المحاضرة الأخيرة بضرورة اللعب بهدوء وتركيز والابتعاد عن العصبية التى قد تكلف الفريق كثيرًا.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى ختام بطولة الدورى الممتاز التي توج بها الأهلى مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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