«قرقاش» يرد على هجوم مستشار «أردوغان» بتغريدة مُهينة

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أنور قرقاش
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أنور قرقاش

مستشار أردوغان

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على الهجوم الذي شنه مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بلاده والسعودية ، بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مشيرا إلى أن “إساءته” لا تستحق الرد.

وكان مستشار أردوغان أدلى بتصريح إلى صحيفة قطرية، نُشر السبت، انتقد فيه السعودية والإمارات، وتحدث عن “تطبيع مزعوم” مع إسرائيل، و “عداء غير مبرر” مع أنقرة.

وقال قرقاش تعليقا على حديث مستشار أردوغان: “تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟”.


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