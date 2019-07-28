القمة 118.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك
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أمير سعد
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام.
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شروق
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ظهر
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عصر
15:46
مغرب
18:59
عشاء
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