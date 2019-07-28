«لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

28 يوليه 2019 - 07:27 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي تشكيل فريقه أمام الزمالك، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة- أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - حمدي فتحي - رمضان صبحي -وليد سليمان.

الهجوم: وليد أزارو.