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"رانيا يوسف" تظهر ملابسها الداخلية داخل مركز تجميل

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل- متابعات

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رانيا يوسف

مركز تجميل

ملابس داخلية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جديدة مثيرة من مركز تجميل لتظهر بإطلالة جديدة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية بنطلونا ضيقا للغاية باللون الكحلي مع البيج يبرز مفاتنها، وبلوزة تكشف عن بطنها وحمالة صدرها باللون الأبيض.

واستكملت إطلالتها بارتدائها حذاءً أبيض ذات الكعب العالي الذي تماشى مع إطلالتها.

وتفاعل الجمهور مع الصور التي وصفها بالجريئة والمثيرة، مهاجمين الفنانة بسبب ما وصفوه بتعمد ظهورها بشكل مثير لإثارة الجدل حولها وإبراز مفاتنها، فيما اتهمها البعض بتعمد إظهار ملابسها الداخلية عن طريق إظهار حمالة الصدر.





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