» ليفربول «صلاح» يسقط أمام نابولي بثلاثية

28 يوليه 2019 - 08:37 م

سقط فريق ليفربول الإنجليزي، أمام فريق نابولى الإيطالي، بنتيجة 3 – 0، فى المباراة الودية، التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد فى إسكتلندا.

غاب النجم المصرى محمد صلاح عن مباراة اليوم، نظرا لعدم عودته من عطلته الصيفية، نظرا لمشاركته مع منتخبنا الوطنى، فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

أنهى نابولى الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بثنائية نظيفة، افتتح لورينزو إنسينى أهداف البارتينوبى فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، من تسديدة على يمين حارس الريدز.

وأضاف المهاجم البولندى أركاديوش ميليك ثانى أهداف فريق الجنوب الإيطالي، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، عزز أمين يونس من تقدم نابولى، فى الدقيقة 52، بتسجيله ثالث الأهداف.

ويختتم ليفربول مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد، بلقاء فريق ليون الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل.

ويفتتح الريدز، منافسات الموسم الجديد، بمواجهة فريق مانشستر سيتى، يوم الأحد المقبل، على لقب الدرع الخيرية.