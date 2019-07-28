الديوان الملكي يصدر بيانًا عن وفاة شقيق الملك سلمان

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الديوان الملكى

أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا مساء اليوم الأحد، يعلن فيه وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء نص البيان كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفجع الموت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة شقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوفي اليوم الأحد الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والد الأمير  فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله.

وانهالت تعليقات النشطاء ورواد “تويتر” الذين تداولوا الخبر بشكل واسع حيث دونوا عبارات الدعاء للأمير الراحل بأن يتغمده الله برحمته ويجعل مثواه الجنة.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود (1341 هـ / 1923)، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني. لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.


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