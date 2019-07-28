"داخلية غزة": مصر تغلق معبر رفح الإثنين

28 يوليه 2019 - 10:20 م

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن السلطات المصرية ستغلق معبر رفح البري، الإثنين، في كلا الاتجاهين، لمدة يوم واحد.



وقالت الوزارة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "معبر رفح البري سيكون مغلقا الإثنين في الاتجاهين، وذلك حسبما تم إبلاغنا به من قبل الجانب المصري".



وأضافت: "وعليه يؤجل إعلان الحافلات التي كانت مقررة للسفر غداً، إلى الثلاثاء المقبل".

