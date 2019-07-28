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"داخلية غزة": مصر تغلق معبر رفح الإثنين

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أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن السلطات المصرية ستغلق معبر رفح البري، الإثنين، في كلا الاتجاهين، لمدة يوم واحد.
وقالت الوزارة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "معبر رفح البري سيكون مغلقا الإثنين في الاتجاهين، وذلك حسبما تم إبلاغنا به من قبل الجانب المصري".
وأضافت: "وعليه يؤجل إعلان الحافلات التي كانت مقررة للسفر غداً، إلى الثلاثاء المقبل".
ولم يشر البيان لأي تفاصيل حول أسباب الإغلاق، فيما لم يصدر إعلان من الجانب المصري بهذا الخصوص حتى الساعة 17: 50 ت.غ. 

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