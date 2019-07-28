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أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الزمالك بالقمة 118

نادي الزمالك

رئيس الزمالك يقيل الجهاز الفنى ويعرض محمد إبراهيم للبيع

الاهلى والزمالك

الأهلي يهزم الزمالك 0/1 ويحسم القمة 118

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الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفني

أقال رئيس مجلس ادارة الزمالك ، مرتضى منصور، الجهاز الفنى الحالى، بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام .
وأعلن مرتضى منصور، بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع.
كما قرر مجلس الزمالك، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع .

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