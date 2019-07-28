تعليق ناري لـ"أديب" بعد هزيمة الزمالك بالقمة 118

28 يوليه 2019 - 11:00 م

عقب الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي بموقعة الديربي على منافسه الزمالك في مباراة القمة 118، ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.



وأكد أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد: "ماتش أبيض وأسود ملوش لازمة، فتور شديد في المباراة وكورة باهتة ونهاية بايخة للدوري".



ووجه مقدم "الحكاية" تساؤلًا لمشجعي النادي الأهلي: "إنتم مبسوطين؟! هل الأهلي لعب كرة النهارده؟! إنتم راضيين عن أداء الأهلي الموسم ده؟! الكرة بالنسبة لينا فاكهة، حلال على الزمالك المركز الثاني".

