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بالفيديو..

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

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عروس المنوفية
عروس المنوفية

المصريون ـ متابعات

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كشف حسن الشرقاوي، ابن خالة عروس المنوفية المقتولة بعد زفافها، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مشيرًا إلى أن العريس كان إنسان محترم وخلوق والخطوبة استمرت لمدة 3 سنوات.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إنه كان هناك خلافات قبل الزفاف حول قائمة العروس ولكن تم تسويتها بين الطرفين.
وأضاف: "يوم الصباحية العروس اتصلت بشقيقها من أجل شراء لها متعلقات شخصية، وعندما ذهب الاخ لإعطاء شقيقته منار ما طلبته، وجد العريس بيده سلاح أبيض، وعلى ملابسه دماء، متابعًا: "أخو منار لم يتوقع ما حدث وسأل العريس هو في حد بيدبح فراخ يوم الصباحية على سبيل الهزار، ورد العريس: "روح شوف الفراخ اللي جوه"، ولما دخل شاف اخته مرمية على الأرض وسايحه في دمها والعريس جري".
وتابع الشرقاوي: "بعد فترة فوجئنا أن العريس تم حجزه بمستشفى نتيجة طعنة في البطن"، كاشفًا أن الطب الشرعي أثبت أن الفتاة مازالت عذراء، وتم طعنها في رقبتها.


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