جنش يعاير الأهلي بـ"الخمسة": هرجع أنيمكم من المغرب

أحمد عادل شعبان
أطلق محمود عبد الرحيم "جنش" - حارس الزمالك - تصريحا مثيرًا للجدل عقب خسارة فريقه من الأهلي بهدف مقابل لا شيء .
ونشر "سعد جمال" - لاعب الزمالك السابق وجولدي حاليا - صورة لـ"جنش" وعلق عليها قائلا: "" اقسم بالله أول ما قالوا جنش اتصاب عرفت ان ربنا كتبلهم انهم يكسبونا".
ورد جنش على البوست ساخرًا: " معلش يا سعد هرجع انيمهملك من المغرب مش المغرب الساعة 5 برضوا" في إشارة إلى خسارة الأهلي بخماسية من صنداونز.
وغاب "جنش" عن مباراة القمة بسبب إصابته في وتر أكيلس.
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