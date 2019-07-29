جنش يعاير الأهلي بـ"الخمسة": هرجع أنيمكم من المغرب

29 يوليه 2019 - 06:50 ص

أطلق محمود عبد الرحيم "جنش" - حارس الزمالك - تصريحا مثيرًا للجدل عقب خسارة فريقه من الأهلي بهدف مقابل لا شيء .



ونشر "سعد جمال" - لاعب الزمالك السابق وجولدي حاليا - صورة لـ"جنش" وعلق عليها قائلا: "" اقسم بالله أول ما قالوا جنش اتصاب عرفت ان ربنا كتبلهم انهم يكسبونا".



ورد جنش على البوست ساخرًا: " معلش يا سعد هرجع انيمهملك من المغرب مش المغرب الساعة 5 برضوا" في إشارة إلى خسارة الأهلي بخماسية من صنداونز.



وغاب "جنش" عن مباراة القمة بسبب إصابته في وتر أكيلس.



