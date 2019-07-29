» الحرس الثوري ينشر فيديو للناقلة البريطانية المحتجزة

متابعات - أمينة عبد العال
نشر الحرس الثوري الإيراني تسجيلاً جديدًا لاحتجاز الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري في لقطات الفيديو، إنها تقدم تحذيرات للسفن الحربية البريطانية يوم 19 يوليو، خلال عمليات احتجاز ناقلة النفط البريطانية عند مضيق هرمز.
فيلم رهگيري هوايي #ناو_جنگي_انگليس که نفتکش توقيف شده اخير را اسکورت مي کرد و بخشي از مکالمه نيروهاي سپاه با آن منتشر شد.— خبرگزاري تسنيم ???? (@Tasnimnews_Fa) 29 يوليو 2019
نيروهاي سپاه در اين مكالمه به ناو انگليسي هشدار ميدهند كه در فرايند توقيف نفتكش دخالت نكنند.
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