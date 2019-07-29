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الحرس الثوري ينشر فيديو للناقلة البريطانية المحتجزة

عرب وعالم

الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز
الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز

متابعات - أمينة عبد العال

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نشر الحرس الثوري الإيراني تسجيلاً جديدًا لاحتجاز الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في  لقطات الفيديو، إنها تقدم تحذيرات للسفن الحربية البريطانية يوم 19 يوليو، خلال عمليات احتجاز ناقلة النفط البريطانية عند مضيق هرمز.


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