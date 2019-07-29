» «التخطيط» تزف بشرى سارة للموظفين

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، توفير سكن للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه حتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليًا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، مشيرة إلى أنه ستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها".

وأعلنت الوزارة عن نقل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، مؤكدة أنه تم استحداث هيئات بالمؤسسات الحكومية وهى وحدات الموارد البشرية ووحدات تخطيط إستراتيجي.


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