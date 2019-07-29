موسى للشباب: الثانوية العامة مش هتنفعكم

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التعليم

صدى البلد

أحمد موسى

الثانوية العامة

نصح الإعلامي أحمد موسى، الشباب بالتوجه صوب التعليم الفني، بدلاً من الثانوية العامة، واصفًا إياه بمستقبل سوق العمل في مصر.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، مخاطبًا الشباب: "ركزوا على التعليم الفني، وفي خريجي الكليات مش بيلاقوا شغل، باستثناء طب وهندسة وصيدلة، والباقي بيشتغلوا في أي مجال آخر".

وتابع: "الثانوية العامة مش هتنفعكم، سيبكوا منها وركزوا شوية مع سوق العمل، شوف السوق طالب ايه، هي مش شهادات وخلاص".

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