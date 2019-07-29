» شركة إنتاج تستغيث بالمهن الموسيقية ضد محمد رمضان

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محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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 في خطوة مفاجئة، تقدمت الشركة المتعاقدة مع محمد رمضان على إنتاج أعماله الغنائية وإقامة الحفلات "إستارز" بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية تطالبها بعدم إصدار تصاريح غناء للفنان محمد رمضان بسبب مخالفته لشروط التعاقد مع الشركة.

ووفقًا لما ذكره عبد العظيم عبد المجيد يرجع السبب في ذلك إلى تعاقد رمضان مؤخرًا مع شركة "روتانا" ضاربًا بتعاقده مع الشركة عرض الحائط ومتجاهلًا إدارة الشركة، وظهر بعدها رمضان وهو يغني بالساحل الشمالي من خلال حفل تواجد فيه كضيف.

وكان قد شهد حفل غنائي للمطربة بوسي في الساحل الشمالي حضور "رمضان" الذي خطف الأضواء خلال الحفل، حيث قدم نحو 4 أغنيات مثل "نمبر وان" وأحدث أغنياته "انساي" التي شهدت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور المتواجد في الحفل.

جدير بالذكر أن هذا الحفل ضمن 3 حفلات غنائية للمطربة بوسي في الساحل الشمالي وحضره العديد من مشاهير الفن مثل أحمد رزق، ومنة فضالى، ولقاء سويدان، وعزة مجاهد والإعلامي تامر أمين ومحمد أنور ومصطفى بسيط وغيرهم من النجوم.





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