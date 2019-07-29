مفاجأة.. لاعب الزمالك الدولى يودع جماهير القلعة البيضاء

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ألمح ظهير أيمن الزمالك التونسي حمدى النقاز، إلى إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.  

وكتب «النقاز» عبر «فيس بوك»: «منذ عام ونصف وقعت مع نادى الزمالك لم أر فى مسيرتى جماهير تحب وتعشق ناديها مثل جمهور الزمالك حزين على ضياع لقب الدورى برشا اعتذر فيكم وأشكركم على دعمى خلال العام ونصف».

وكان رئيس الزمالك المح هو الآخر إلى إمكانية رحيله اللاعب الدولى التونسي خلال مداخلته الهاتفية مساء أمس، بعد إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن الفترة المقبلة.  


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