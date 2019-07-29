نتائج قرعة الدور التمهيدى لتصفيات كأس العالم 2022

محمد عبد الحارس
أسفرت القرعة التى أجرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، عن المواجاهات التالية:
إثيوبيا X ليسوتو
الصومال X زيمباوي
إريتريا X ناميبيا
بروندي X تنزانيا
جيبوتي X اي سي واتني
بوتسوانا X مالاوي
جامبيا X أنجولا
ليبيريا X سيراليون
موريشيوس X موزمبيق
ساوتومي X غينيا بيساو
جنوب السودان X غينيا الاستوائية
جزر القمر X توجو
تشاد X السودان
سيشيل X رواند
ويشارك في الدور الأول من هذه التصفيات منتخبات 28 منتخبا مقسمة على مستويين، وتضم منتخبات التصنيف الأول التي ستخوض الدور التمهيدي كل من: زيمبابوي، سيراليون، موزمبيق، ناميبيا، أنجولا، غينيا بيساو، مالاوي، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الاستوائية، إي سواتيني، ليسوتو.
وتضم منتخبات التصنيف الثاني التي ستواجه أحد منتخبات التصنيف الأول كل من: جزر القمر، بوتسوانا، بوروندي، إثيوبيا، ليبيريا، موريشيوس، جامبيا، جنوب السودان، تشاد، ساوتومي وبرينسيبي، سيشل، جيبوتي، الصومال، إريتريا.
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