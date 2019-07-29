» شاهد.. لحظة دفن 40 جثة من ضحايا قارب الهجرة الليبي

29 يوليه 2019 - 12:31 م

وثق مقطع فيديو لحظة دفن 40 جثة من ضحايا كارثة غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل اللليبية.

وبحسب شبكة "يورو نيوز"، دفنت أكثر من 40 جثة لضحايا كارثة قارب المهاجرين الذي غرق الأسبوع الماضي في البحر المتوسط في مدينة تاجورة الليبية، حيث تم وضع الجثث، في أكياس بلاستيكية سوداء، في قبور لا تحمل علامات وأسماء أصاحبها، في مقبرة لأشخاص مجهولين الهوية.

فى حين قال مسئولون، إن من بين المهاجرين جنسيات من إريتريا ومصر والسودان وليبيا.