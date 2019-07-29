  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
ارشيفية

سطو مسلح على محطة بنزين بالجيزة وسرقة 350 ألف جنيه

قناصة اسرايئلية

مقتل 5 طلاب سودانيين برصاص قناصة

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

نتائج قرعة الدور التمهيدى لتصفيات كأس العالم 2022

الملك سلمان وولي العهد

برقية عاجلة من الملك سلمان وولى العهد لعاهل المغرب

الرئيس السيسي

السيسي يوجه رسالة حازمة إلى حميدتى

الزمالك

مفاجأة.. لاعب الزمالك الدولى يودع جماهير القلعة البيضاء

هجوم المهرجان في كاليفورنيا

أول فيديو لهجوم مهرجان "الثوم" في كاليفورنيا

خالد جلال

مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك

هالة زايد

متحدث الصحة عن أزمة الوزيرة: "فيه ناس عايزين يورطوها"

كاف

«كاف» يجرى قرعة تصفيات كأس العالم 2022

شاهد.. لحظة دفن 40 جثة من ضحايا قارب الهجرة الليبي

عرب وعالم

دفن جثث الضحايا
دفن جثث الضحايا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رهائن وسطو مسلح على أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما

#

شاهد.. هندى يرفض قص شعره منذ 40 عاما

#

الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

#

شاهد.. شحنة تركية بـ40 مدرعة تصل ليبيا

ليبيا

السودان

غرق

قارب

هجرة

وثق مقطع فيديو لحظة دفن 40 جثة من ضحايا كارثة غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل اللليبية.

وبحسب شبكة "يورو نيوز"، دفنت أكثر من 40 جثة لضحايا كارثة قارب المهاجرين الذي غرق الأسبوع الماضي في البحر المتوسط في مدينة تاجورة الليبية، حيث تم وضع الجثث، في أكياس بلاستيكية سوداء، في قبور لا تحمل علامات وأسماء أصاحبها، في مقبرة لأشخاص مجهولين الهوية.

فى حين قال مسئولون، إن من بين المهاجرين جنسيات من إريتريا ومصر والسودان وليبيا.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مريام فارس تصدم الجميع بـ"المايوه"
» هذه المهنة تسبب تقلص حجم الدماغ
» فنان شهير: "ما عنا نسوان تتصور لايف".. وجمهور: "متخلف"
» شاهد.. لحظة دفن 40 جثة من ضحايا قارب الهجرة الليبي
» "كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"
» عقوبة قاسية على لاعب الزمالك
» ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية لحكم البلاد
» ضعف مجموعها بالثانوية يدفعها للانتحار بالمنوفية
» انضمام صلاح لمعسكر "الريدز"
» مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك
» شركة إنتاج تستغيث بالمهن الموسيقية ضد محمد رمضان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى