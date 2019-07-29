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"كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"

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مي نور الشريف وفاروق الفيشاوي
مي نور الشريف وفاروق الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

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تداولت بعض صفحات مواقع التواصل، محادثة بين مي نور الشريف، ابنة الفنان القدير نور الشريف، وبين أحد أصدقائها، بشأن عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، وهي تسيء له، إلا أن الأخيرة أكدت أن المحادثة "مفبركة".

وقالت "مي" عن عزاء الفيشاوي: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف.. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها.

من جانبها، أكدت مي خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على الإنستجرام، أنها لم تقل ذلك وأن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة، موضحة أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.

وتابعت: "الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا.. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقا حرام عليه".

وقد توفى الفنان فاروق الفيشاوي فجر الخميس الماضي، 25 يوليو الجاري، عن عمر ناهز 67 عامًا. وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن.

وأقيم العزاء الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي أمس الأحد الموافق 28 يوليو في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر.



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#مي_نور_الشريف #مي_نورالشريف مي مالهاش اى اكونت غير الاكونت بتاعها الموثق بالعلامه الزرقا واى شات مش موجود فيه علامه زرقا يبقي مش مي حتى لو باسمها وصورتها وكفايه ظلم لحد كدا مي انسانه محترمه وفي واحد مجنون ومتخلف قاصد يكرهه الناس فيها وبيستغل اى ظرف عشان يعمل كدا ولذلك استغل عزاء الراحل فاروق الفيشاوي وعمل شات زي اللى اتنشر ارجوكو اتاكدوا الاول قبل ماتظلمو الناس سواء مي او غيرها

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