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عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب بإيران

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وكالات - سارة أشرف

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تواجه الإيرانيات، الرافضات للحجاب، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكانت الناشطة مسيح على نجاد أسست حملة "أيام الأربعاء البيض" في إيران، لتشجيع النساء على نشر صورهن من دون حجاب على شبكة الإنترنت، كوسيلة لمعارضة الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، عن رئيس محكمة طهران الثورية موسى غضنفر آبادي قوله إن النسوة "اللائي يصورن أنفسهن أو غيرهن وهن دون حجاب ويرسلن صورا إلى هذه المرأة، سيتم الحكم عليهن بالسجن ما بين عام وعشرة أعوام"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على جميع النساء في البلاد، وعادة ما يحكم على من ينتهكن هذه القاعدة بالسجن لمدة شهرين أو أقل، وتغريمهن حوالى 25 دولارا.


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